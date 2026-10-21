Канцлера ФРГ обвинили в игнорировании реальных проблемы Германии. После выступления канцлера ФРГ Фридриха Мерца на экономическом форуме в Берлине сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель обвинила его в том, что он игнорирует реальные внутренние проблемы страны.