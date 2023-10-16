Во время Шестидневной войны в 1967 году потери израильтян составили около 1000 человек. Во время Войны Судного дня - около 3000 человек.
"Танки в Газе - это провал". Военкор Поддубный о том, какой будет битва
Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Похоже территорию Украины пытаются зачистить для размещения пейсатых.И Крым хотят прихватить.Земли Украины это мечта "богоизбранных".Надеюсь, что наша Управительница Пресвятая Богородица не допустит этих людей на православную территорию.А в помощь ей наша легендарная армия.
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8 час.
Алексей Горшков
Вспоминаю начало первой чеченской войны. В начале 1995 года я совершенствовал свою следственную квалификацию в Волгоградской Следственной школе,а через Волгоград в Чечню военная техника шла. Проходя около колонны танков,мой однокашник Сашка, профессиональный танкист (тогда много вояк в милицию пришло работать), узнав, что танки идут брать Грозный, выматерился. На наш вопрос - почему, он привел цитату Рыбалко из киноэпопеи "Освобождение": "Я Орёл брать не буду! Улочки там узкие - так мне все танки ПОЖГУТ !!!" Израильтяне это,интересно,учитывают?!
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1 час.
СБ
Сергей Бунцов
У Израиля есть недостатки в своём нынешнем положении, но возможности ХАМАС тоже не слишком велики, им потребуется помощь ХЕЗБОЛы и других. Слишком малы территории этих народов, поэтому сражаются за них.
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49 мин.
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