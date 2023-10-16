"Танки в Газе - это провал". Военкор Поддубный о том, какой будет битва

АЛ Антонина Лаврентьева Похоже территорию Украины пытаются зачистить для размещения пейсатых.И Крым хотят прихватить.Земли Украины это мечта "богоизбранных".Надеюсь, что наша Управительница Пресвятая Богородица не допустит этих людей на православную территорию.А в помощь ей наша легендарная армия.

Алексей Горшков Вспоминаю начало первой чеченской войны. В начале 1995 года я совершенствовал свою следственную квалификацию в Волгоградской Следственной школе,а через Волгоград в Чечню военная техника шла. Проходя около колонны танков,мой однокашник Сашка, профессиональный танкист (тогда много вояк в милицию пришло работать), узнав, что танки идут брать Грозный, выматерился. На наш вопрос - почему, он привел цитату Рыбалко из киноэпопеи "Освобождение": "Я Орёл брать не буду! Улочки там узкие - так мне все танки ПОЖГУТ !!!" Израильтяне это,интересно,учитывают?!