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Гаджеты. Технологии. Интернет

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Как просто и легко найти потерянный Android-смартфон без интернета

Как просто и легко найти потерянный Android-смартфон без интернета

Компания Google представила свой аналог сервиса Apple Find My для поиска потерянных смартфонов. Он работает без подключения к интернету, а некоторые гаджеты серии Pixel будут подавать «сигнал SOS» даже при выключенном питании.

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