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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 80 за доллар, заявил экономист

Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 80 за доллар, заявил экономист

По словам Максима Чиркова, в последнее время дела у российской экономики обстоят лучше, чем у западной, и это непременно скажется на курсе национальной валюты В перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже, сказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

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