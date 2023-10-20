Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 80 за доллар, заявил экономист

По словам Максима Чиркова, в последнее время дела у российской экономики обстоят лучше, чем у западной, и это непременно скажется на курсе национальной валюты В перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже, сказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.