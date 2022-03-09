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Киевляне о ситуации в городе: «Все вокруг теперь говорят по-русски»

Киевляне о ситуации в городе: «Все вокруг теперь говорят по-русски»

«ПолитНавигатор» приводит свидетельства из социальных сетей о происходящем Киеве от горожан. Мы специально не называем их имен по соображениям безопасности, поскольку зачастую позиция авторов не соответствует «официальной линии» украинских властей.

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