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В Шымкенте продлили время работы участников проекта Ashyq

В Шымкенте продлили время работы участников проекта Ashyq

В Шымкенте для участников проекта Ashyq в «темно-красной» зоне продлили время работы на 2 часа. Согласно Постановлению ГГСВ РК №33 от 29 июля, субъектам предпринимательства, участвующим в проекте «Ashyq», с 9 августа разрешили работать до 22.

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