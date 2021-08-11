В Шымкенте продлили время работы участников проекта Ashyq

В Шымкенте для участников проекта Ashyq в «темно-красной» зоне продлили время работы на 2 часа. Согласно Постановлению ГГСВ РК №33 от 29 июля, субъектам предпринимательства, участвующим в проекте «Ashyq», с 9 августа разрешили работать до 22.