Воронежский губернатор Гусев раскрыл неизвестные подробности мятежа Пригожина

Сергей Семенов

Вы про коррупцию то от куда взяли? И про штурм? Была попытка обратить внимание президента на завалы дерьма в МО, эту попытку главный засератель назвал мятежом. В результате (Попов показатель) дерьмо смердит до сих пор, хоть и сируна убрали. Вы себе вопрос не задавали за какое время они могли до Москвы при желании дойти (5-6 часов наверно) и почему не сделали этого. И второй вопрос себе задайте, почему боевые генералы, одержавшие победы не на фронте, а в тюрьме, Сирии, в общем где то там.