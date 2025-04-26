В Воронежской области сельские чиновники следили за движением колонн во время мятежа ЧВК «Вагнер» в 2023 году, заявил губернатор Александр Гусев, его выступление транслировал в VK.
Воронежский губернатор Гусев раскрыл неизвестные подробности мятежа Пригожина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Это как Израиль,типа борится с ХАМАС сравнял с землей всё! Вс они подонки !
Ответить
12 час.
Геннадий Бережнов
Автор пытался что то новое сказать, но так и не смог!
Ответить
11 час.
Сергей Семенов
Вы про коррупцию то от куда взяли? И про штурм? Была попытка обратить внимание президента на завалы дерьма в МО, эту попытку главный засератель назвал мятежом. В результате (Попов показатель) дерьмо смердит до сих пор, хоть и сируна убрали. Вы себе вопрос не задавали за какое время они могли до Москвы при желании дойти (5-6 часов наверно) и почему не сделали этого. И второй вопрос себе задайте, почему боевые генералы, одержавшие победы не на фронте, а в тюрьме, Сирии, в общем где то там.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии