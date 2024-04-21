Только не обратно в кишлак: Мигранты рвутся на СВО, чтобы избежать депортации

Рассказываем, какую лазейку нашли мигранты лишь бы не возвращаться обратно в свой кишлак.В связи с террористическим нападения на “Крокус Сити Холл” для иностранных граждан ужесточили условия проживания в России.
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