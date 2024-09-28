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Закон, порядок, государство

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В Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков»

В Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков»

В ближайшей перспективе кораблю предстоит достройка на плаву, после чего экипаж фрегата совместно с представителями промышленности приступят к проведению швартовных, заводских и государственных испытаний.

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