Водитель "Фольксвагена" сбил девушку в Саратове

Накануне вечером в Саратове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным городской госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь задним ходом, не справился с управлением и совершил наезд на 19-летнюю девушку на пересечении улиц Большая Садовая и 5-я Беговая.
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