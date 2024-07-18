Водитель "Фольксвагена" сбил девушку в Саратове

Накануне вечером в Саратове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным городской госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь задним ходом, не справился с управлением и совершил наезд на 19-летнюю девушку на пересечении улиц Большая Садовая и 5-я Беговая.