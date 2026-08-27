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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» и «Порту» дома на общем этапе ЛЧ, с «Интером» и «Фенербахче» – на выезде

Определились соперники « Ливерпуля » по общему этапу Лиги чемпионов. Команда Андони Ираолы сыграет дома с « Атлетико », «Порту», « Вильярреалом » и «Лансом».

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