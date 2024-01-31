Швейцария пытается втянуть Россию в провокацию с так называемым "мирным саммитом" по Украине, который задуман в Вашингтоне с целью заморозки украинского конфликта на условиях США.
Неравный бой: Куда Лавров послал швейцарского коллегу
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Швейцарцы сами уже понимают,видя,что делается с Германией да и всей Европой, - заокеанский дядя в звёзднополосатых подштанниках с его евросворой тихой сапой загребает их под себя,лишая даже мизера самостоятельности.И никакой сенбернар её не спасёт....
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14 час.
Н
Николай
Швейцария НИКОГДА не придерживалась принципов "нейтралитета"!!! Швейцарцы воевали в танковых дивизиях ваффэн-СС во время ВОв на ТЕРРИТОРИИ СССР!!! См. Теодор Хоффман. "Викинги" Гитлера. Эсесовский интернационал."
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8 час.
а
айрат
Швейцарские жиды самые продажные жиды в мире! Сидят на ворованных веками денег у России и еще и наглеют от этого воровства все больше и больше! Придет время и Россия вернет из этой воровской страны все свои украденные деньги и золотвалютные царские и дворянские ценности!
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3 час.
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