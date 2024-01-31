Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • halina
    Их "жонглирование" на сцене с настоящим высоким искусством не сопрягается .Послушайте Пищаева Г.М. - это искусство!!!...Кто первый на изъ...
  • айрат
    Узкоглазые заранее себе сделайте харакири, потому, что наши конвоиры в концлагерях все равно поотбирают ножички, прид...Медведев заявил о...

Неравный бой: Куда Лавров послал швейцарского коллегу

Неравный бой: Куда Лавров послал швейцарского коллегу

Швейцария пытается втянуть Россию в провокацию с так называемым "мирным саммитом" по Украине, который задуман в Вашингтоне с целью заморозки украинского конфликта на условиях США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Швейцарцы сами уже понимают,видя,что делается с Германией да и всей Европой, - заокеанский дядя в звёзднополосатых подштанниках с его евросворой тихой сапой загребает их под себя,лишая даже мизера самостоятельности.И никакой сенбернар её не спасёт....
Ответить
14 час.
Н
Николай
Швейцария НИКОГДА не придерживалась принципов &quot;нейтралитета&quot;!!! Швейцарцы воевали в танковых дивизиях ваффэн-СС во время ВОв на ТЕРРИТОРИИ СССР!!! См. Теодор Хоффман. &quot;Викинги&quot; Гитлера. Эсесовский интернационал.&quot;
Ответить
8 час.
а
айрат
Швейцарские жиды самые продажные жиды в мире! Сидят на ворованных веками денег у России и еще и наглеют от этого воровства все больше и больше! Придет время и Россия вернет из этой воровской страны все свои украденные деньги и золотвалютные царские и дворянские ценности!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх