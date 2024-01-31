Неравный бой: Куда Лавров послал швейцарского коллегу

Швейцарцы сами уже понимают,видя,что делается с Германией да и всей Европой, - заокеанский дядя в звёзднополосатых подштанниках с его евросворой тихой сапой загребает их под себя,лишая даже мизера самостоятельности.И никакой сенбернар её не спасёт....

а

айрат

Швейцарские жиды самые продажные жиды в мире! Сидят на ворованных веками денег у России и еще и наглеют от этого воровства все больше и больше! Придет время и Россия вернет из этой воровской страны все свои украденные деньги и золотвалютные царские и дворянские ценности!