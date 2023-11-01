Стало известно, за сколько готов выступить SHAMAN: астрономическая сумма

Скоро наступают новогодние праздники, люди заранее готовятся к предстоящим приятным событиям, уже вовлекаются в хлопоты, покупают атрибутику доя оформления дома, а кто-то из россиян предпочитает праздновать на общественных площадках, собираясь большой компанией друзей или родственников.