Стало известно, за сколько готов выступить SHAMAN: астрономическая сумма

Скоро наступают новогодние праздники, люди заранее готовятся к предстоящим приятным событиям, уже вовлекаются в хлопоты, покупают атрибутику доя оформления дома, а кто-то из россиян предпочитает праздновать на общественных площадках, собираясь большой компанией друзей или родственников.
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