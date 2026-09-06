Главарь киевского режиме уже открыто говорит о государственном терроризме. Знает, что Европа его поддержит Андрей Захарченко На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Алексей Анпилогов Юрий Кнутов Главарь киевского режима Зеленский в среду вечером вынес России «последнее предупреждение».
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