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Царьград

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Исчезновение семьи в Красноярске объясняют токсичным растением

Исчезновение семьи в Красноярске объясняют токсичным растением

Семья Усольцевых исчезла в красноярской тайге в конце сентября 2025 года. Причиной могла стать дезориентация из-за ядовитого цветка аконит.

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