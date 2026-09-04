Исчезновение семьи в Красноярске объясняют токсичным растением

Семья Усольцевых исчезла в красноярской тайге в конце сентября 2025 года. Причиной могла стать дезориентация из-за ядовитого цветка аконит.
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