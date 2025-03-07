Часть Тернополя отключили от электроснабжения после взрывов в городе

После взрывов в Тернополе часть города осталась без электричества. Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, за которым, по версии российских властей, стоят украинские спецслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии