Посол Мирошник: Россия ждет честной оценки ударов армии Украины по Белгороду

Москва ждет честной оценки ударов Вооруженных сил Украины по городу Белгороду. С соответствующим заявлением выступил Родион Мирошник, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации.
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