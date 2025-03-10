Гениальные применения ненужного шампуня в быту. Отклеить пластырь без боли и почистить расчески

Найти шампунь, идеально подходящий конкретно вашим волосам, бывает очень трудно. Пока наступит этот момент, можно перепробовать десятки различных средств! Но что делать с теми, которые сушат вашу кожу или делают волосы пушистыми? Ну уж точно не выбрасывать — вот вам несколько советов, как можно использовать шампунь не по назначению.