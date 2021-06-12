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В Саратовской области накануне Дня России состоялось вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации

Накануне празднования Дня России в Центре культуры Балашовского муниципального района Саратовской области состоялось торжественное мероприятие – вручение паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста.

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