Овечкин забросил 838-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Джерси Дэвилз", который закончился победой "столичных" со счетом 6:2, набрал три очка, оформив дубль и отдав результативную передачу.