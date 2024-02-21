Овечкин забросил 838-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Джерси Дэвилз", который закончился победой "столичных" со счетом 6:2, набрал три очка, оформив дубль и отдав результативную передачу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии