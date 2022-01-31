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Samsung пыталась скрыть информацию, но она распространилась по Сети: утечка раскрывает все детали о Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung пыталась скрыть информацию, но она распространилась по Сети: утечка раскрывает все детали о Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra

Информатор из Южной Кореи Дохён Ким (Dohyun Kim), который опубликовал рекламные материалы Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, также выложил аналогичные рендеры по планшетам Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra.

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