Удар во владение: будущим владельцам электромобилей готовят хитроумную «ловушку»

Даже в морозной России энтузиасты электромобилей мечтают избавиться от машин с обычными двигателями. Однако мало кто из них подозревает о тайных “подводных камнях”, которые поджидают нас в предстоящем электрическом будущем.
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