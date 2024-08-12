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P-8 Poseidon вооружат ПКР большой дальности LRASM

P-8 Poseidon вооружат ПКР большой дальности LRASM

Из заявления официального представителя компании Boeing стало известно, что «усилия ВМС по интеграции ракеты дальнего действия, способной уничтожать корабли, для морского патрульного самолета P-8 Poseidon должны завершиться этим летом».

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