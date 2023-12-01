Крымская власть вкупе с имуществом украинских олигархов продала старый гараж на пляже Ротенберга

Крымская власть заявила в числе выгодно проданного имущества украинских олигархов старый лодочный гараж на Мисхорском пляже Как передает корреспондент РИА «Новый День», десять лет назад «Мисхор» был самым большим профсоюзным санаторием Украины, мог разместить для эффективного оздоровления одновременно 1,5 тысячи человек.
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