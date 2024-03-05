Славянская докт...
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Славянская доктрина

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    Не с кем там разг...
  • Виктор Горшков
    Наверное пора переводить Россию медленно ,но и не растягивать на военные рельсы : в политике,экономике,ВПК. Но срочно...Не с кем там разг...
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Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Исторические напёрстки Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного Возвращаемся к событиям прошлой недели и чрезмерно возбудившимся европейцам, у которых зачесалось в очередной раз напрямую повоевать с Россией.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Наверное пора переводить Россию медленно ,но и не растягивать на военные рельсы : в политике,экономике,ВПК. Но срочно и жестко наводить порядок в силовых структурах и в чиновническом аппарате -- здесь медлить нельзя, как говориться ,ни минуты. Тыл России должен быть надежен на все 100%. Без этого нам ох как худо будет  и действовать на два фронта :внешнего и внутреннего.
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6 час.
ИП
Игорь Петров
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6 час.

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