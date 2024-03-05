Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Виктор Горшков

Наверное пора переводить Россию медленно ,но и не растягивать на военные рельсы : в политике,экономике,ВПК. Но срочно и жестко наводить порядок в силовых структурах и в чиновническом аппарате -- здесь медлить нельзя, как говориться ,ни минуты. Тыл России должен быть надежен на все 100%. Без этого нам ох как худо будет и действовать на два фронта :внешнего и внутреннего.