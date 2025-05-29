В этом году россияне увлеклись речными круизами

В этом году жители России начали заранее подбирать речные туры. За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии