«Барселона» проиграла «Антверпену», пропустив на 92-й минуте

Лидер группы Н «Барселона» в последнем туре потерпела неожиданное поражение в Бельгии – 2:3. Игра была, по сути, товарищеской: «Барса» уже гарантировала себе первое место в группе, а «Антверпен», наоборот, уже никак не мог уйти с последнего.