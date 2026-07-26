Александр Моисеев пообещал 30-летнюю службу "Борея" с "Булавой"

Главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал флота Александр Моисеев, сообщил, что подводные лодки "Борей", оснащённые ракетами "Булава", будут находиться на службе России ближайшие 30-40 лет, заменяя предыдущие проекты 667БДРМ.
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