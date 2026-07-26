Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

Александр Моисеев пообещал 30-летнюю службу "Борея" с "Булавой"

Александр Моисеев пообещал 30-летнюю службу "Борея" с "Булавой"

Главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал флота Александр Моисеев, сообщил, что подводные лодки "Борей", оснащённые ракетами "Булава", будут находиться на службе России ближайшие 30-40 лет, заменяя предыдущие проекты 667БДРМ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии