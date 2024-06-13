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Закон, порядок, государство

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В Томской области сотрудники Госавтоинспекции спасли пенсионерку из горящего деревянного дома

В Томской области ночью 2 июня 2024 года экипаж ДПС в составе сотрудников дорожно-патрульной службы лейтенантов полиции Артёма Лужайцева и Станислава Власова, находясь на маршруте патрулирования в селе Зырянском, заметил густой дым и огненное зарево на улице Сельхозхимия.

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