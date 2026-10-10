Во Владимире стартует «Фестиваль фестивалей» с лучшими спектаклями России и Белоруссии

Во Владимирском академическом театре драмы с 14 по 30 октября принимают ведущие коллективы России и Белоруссии в рамках VI Всероссийского театрального форума «Фестиваль фестивалей», а откроют программу показы эпопеи «Иосиф и его братья» Театра им.