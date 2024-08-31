За ветром на подходе ливни. Сизые тучи наползают на город с залива. МЧС предупреждало, что 31 августа в городе будет порывистый ветер, грозы и ливни.
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За ветром на подходе ливни. Сизые тучи наползают на город с залива. МЧС предупреждало, что 31 августа в городе будет порывистый ветер, грозы и ливни.