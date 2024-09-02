НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В Воронежской области мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

В Воронежской области мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

Согласно предварительным данным, 44-летний житель Брянской области, находившийся за рулем мотоцикла «Харлей Дэвидсон», во время движения со стороны Москвы в Ростов-на-Дону выехал на полосу встречного движения там, где это делать запрещено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх