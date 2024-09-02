В Воронежской области мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

Согласно предварительным данным, 44-летний житель Брянской области, находившийся за рулем мотоцикла «Харлей Дэвидсон», во время движения со стороны Москвы в Ростов-на-Дону выехал на полосу встречного движения там, где это делать запрещено.
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