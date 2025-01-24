Мединский поддержал слова Трампа о роли СССР в победе над фашизмом

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. На форуме «Знание. Государство» председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне.
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