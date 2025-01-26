В ЦИК Белоруссии ответили на критику выборов со стороны Запада

Наблюдатели западных стран не присутствовали на выборах в Белоруссии, а потому заявления с критикой выборов являются надуманными, заявила секретарь ЦИК Белоруссии Елена Балдовская 26 января, сообщило агентство ТАСС.
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