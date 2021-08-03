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Летний лагерь в Китае объединяет подростков из дома и из-за рубежа

“Новости Китая” о международном детском лагере в Китае   После девяти дней, наполненных пением, танцами и боевыми искусствами, Шанхайский Международный молодежный интерактивный лагерь дружбы закрылся в Шанхайском муниципалитете Восточного Китая.

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