В Орехово-Зуеве продолжается обновление сетей холодного водоснабжения. В рамках государственной программы специалисты планируют заменить 47 километров трубопроводов в шести населенных пунктах, а завершить весь комплекс работ намерены до середины октября 2027 года.
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