Глава Самарской области обсудил с руководством нового регоператора по обращению с ТКО векторы работы

САМАРА, 22 ноября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет функции нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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