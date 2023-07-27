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Российский дилер запустил сервисные контракты для владельцев китайских грузовиков

Российский дилер запустил сервисные контракты для владельцев китайских грузовиков

Сервисный контракт — единый договор на техническое обслуживание в официальной дилерской сети «БВГ». Действующее предложение «Оптима плюс» включает доступ к расширенному пакету телематики BWG Connect, составление графика ТО специалистами компании и техническое обслуживание машин в любом сервисном центре «БВГ»: в настоящее время в различных регионах России работает 61 сервисный центр, до конца года планируется открытие еще 10 — в Брянске, Смоленске, Орле, Санкт-Петербурге, Пензе, Красноярске, Владикавказе, Екатеринбурге, Самаре и Магадане.

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