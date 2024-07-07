🔴 В селе Виноградное, где произошла авария на газопроводе, ведутся ремонтно-восстановительные работы «Все службы находятся на рабочих местах.
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🔴 В селе Виноградное, где произошла авария на газопроводе, ведутся ремонтно-восстановительные работы «Все службы находятся на рабочих местах.