Сергей Банарь - о болезни Х: "Это вопрос про деньги. Нужно отвергать любые вакцины"

«Болезнь Х», к пандемии которой призвала готовиться мир Всемирная организация здравоохранения, - это вопрос про деньги, и всем здравомыслящим людям, особенно, молодежи, которая хочет рожать детей, нужно отвергать любой тип вакцин от придуманной инфекции несуществующего вируса.
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