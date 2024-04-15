Спасатели отбуксировали автомобиль, заплутавший на орловских грунтовых дорогах

Сегодня, 15 апреля, около 3 ночи орловским спасателям поступил вызов от гостьи из Курской области. Женщина рассказала, что вместе с двумя детьми застряла в своём автомобиле «Шевроле Лачетти» на одной из грунтовых дорог Орловщины.