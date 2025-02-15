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Салон лимузина Aurus президента Казахстана: фото и видео

Салон лимузина Aurus, используемого президентом Казахстана, был продемонстрирован на фото и видео. На сайте компании RIDA, специализирующейся на производстве бронемашин, появился защищённый седан Aurus Senat с уникальным полуметровым элементом.

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