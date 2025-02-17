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Ученый заявил об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы

Ученый заявил об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы

Global Look Press/Simone Brandt/imageBROKER.com Ученые на фоне ускорения скорости вращения Земли в последние году вычтут из мирового времени секунду, когда это потребуется, заявил в беседе с РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

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