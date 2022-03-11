Макс Ферстаппен о Drive to Survive: «Мне кажется, сериал испортился еще после первого сезона»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не будет менять своего решения и не собирается в дальнейшем принимать участие в съемках сериала Drive to survive о «Формуле-1» от Netflix.

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