Сотрудники липецкой Госавтоинспекции и специалисты «Лаборатории безопасности» организовали урок дорожной грамоты для юных белгородцев

Для школьников, прибывших в Липецкую область из подверженных обстрелам районов Белгородской области, сотрудники Госавтоинспекции и специалисты «Лаборатории безопасности» организовали занятие по основам дорожной безопасности.
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