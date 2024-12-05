Хакеры взломали украинский телеканал и показали сюжет о золотой молодёжи Украинский телевещательный пакет «Триолана» взломали хакеры и заменили обычные каналы на провокационный сюжет о так называемой «золотой молодёжи» за границей.
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