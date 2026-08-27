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Вся рыба погибла в двух реках Тюменской области

Вся рыба погибла в двух реках Тюменской области

В Тюменской области стали известны масштабы массовой гибели рыбы из-за паводка в августе. В реках Тура и Тобол она утрачена полностью, рассказала руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елена Панова.

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