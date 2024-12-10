Мнение эксперта: подарки-впечатления позволяют отвлечься от рутины и попробовать что-то новое

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСоциальный тренд на «баланс и эффективность» проник, пожалуй, не только в сферу коммуникаций и личных тренингов, но и в сферу услуг, породив среди россиян новый спрос на необычные сюрпризы и поздравления.