Мнение эксперта: подарки-впечатления позволяют отвлечься от рутины и попробовать что-то новое

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСоциальный тренд на «баланс и эффективность» проник, пожалуй, не только в сферу коммуникаций и личных тренингов, но и в сферу услуг, породив среди россиян новый спрос на необычные сюрпризы и поздравления.
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