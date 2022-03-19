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Воспитанники Казанского СВУ стали серебряными призерами III Международной олимпиады по географии

Воспитанники Казанского СВУ стали серебряными призерами III Международной олимпиады по географии

По итогам интеллектуального состязания команда Казанского СВУ завоевала второе место. Ребята были награждены грамотами и ценными подарками.

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