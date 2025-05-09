Зеленский подал сигнал бедствия — он готов отказаться от всех своих условий

Зеленский перешел от очерчивания «красных линий» к просьбам «прекратить огонь», пишет Tencent. И теперь инициатива Путина о приостановке боевых действий на 3 дня в честь празднования Дня Победы не кажется ему «смешной».
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